Модульное здание спроектируют для патолого-анатомического отделения Псковской областной больницы

16:36, 09 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Темой стала реализация рекомендаций Минздрава РФ по итогам визита в Псковскую область главы ведомства Михаила Мурашко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, принято решение увеличить в Псковской областной клинической больнице количество диагностических обследований сердечно-сосудистой системы на современном оборудовании, поставленном в том числе по нацпроекту «Здравоохранение». На это территориальная комиссия предусмотрела дополнительные объёмы в рамках обязательного медицинского страхования.

«Врачи выполняют оптимальные показатели по обследованиям, но ситуация с болезнями сердечно-сосудистой системы вынуждает увеличивать их количество», – отметила Марина Гаращенко. Вера Емельянова добавила, что в дальнейшем увеличение планируется продолжить.

Михаил Ведерников поддержал это решение и добавил, что лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний должно быть в особом фокусе здравоохранения региона.

Отдельно прорабатываются вопросы модернизации нескольких служб в областных лечебных учреждениях. Так, губернатор обсудил со специалистами возможность переустройства приёмного покоя детской областной клинической больницы. Марина Гаращенко отметила, что учреждение не попало в программу модернизации детских областных больниц из-за относительно недавнего ввода здания в эксплуатацию – 2006 год. Но некоторые проектные решения, используемые при строительстве здания, уже устарели.

«Нужно детализировать наши предложения. Это может быть современная пристройка с новым оборудованием для оказания экстренной помощи или переустройство существующих пространств. С Минздравом в этой части нужно активно поработать, обосновать необходимость реализации такого проекта», – поручил Михаил Ведерников.

Также губернатор попросил доложить о планах по модернизации патолого-анатомического отделения Псковской областной клинической больницы. Вера Емельянова сообщила, что регион готов начать проектирование – предполагается рассмотреть вопрос возведения модульного здания площадью до 400 квадратных метров, соответствующего современным стандартам.

Михаил Ведерников отметил особую важность этого мероприятия, чтобы обеспечить достойные условия работы персонала. Глава региона поручил проработать вопрос финансирования проекта для оперативной реализации.

В завершение Михаил Ведерников обсудил с Верой Емельяновой и Мариной Гаращенко вопросы дополнительной активизации диспансеризации населения. Глава региона поставил задачи по работе в муниципалитетах, а также взаимодействию с предприятиями области.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.