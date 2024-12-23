Стало известно, как будет работать Псковская областная библиотека имени Курбатова в праздничные дни
Санитарный день в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдёт завтра, 23 декабря. Также на официальном сайте библиотеки опубликован график работы в праздничные дни:
- 28–29 декабря – рабочие дни (с 10:00 до 18:00);
- 30–31 декабря и 1–2 января – выходные дни;
- 3–6 января – обслуживание читателей с 10:00 до 18:00;
- 7–8 января – выходные дни;
- с 9 января – обслуживание читателей в обычном режиме.
Посетить библиотеку можно в рабочее время по адресу город Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.
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