Стало известно, как будет работать Псковская областная библиотека имени Курбатова в праздничные дни

22:36, 23 декабря 2024, ПАИ

Санитарный день в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдёт завтра, 23 декабря. Также на официальном сайте библиотеки опубликован график работы в праздничные дни:

28–29 декабря – рабочие дни (с 10:00 до 18:00);

30–31 декабря и 1–2 января – выходные дни;

3–6 января – обслуживание читателей с 10:00 до 18:00;

7–8 января – выходные дни;

с 9 января – обслуживание читателей в обычном режиме.

Посетить библиотеку можно в рабочее время по адресу город Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.