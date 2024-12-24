Стало известно, во сколько в Пскове начнётся новогодний забег
Новогодний забег «На спорте после хоровода» пройдёт в Пскове 1 января. Старт мероприятия запланирован на 11:00, сообщили ПАИ организаторы.
Место сбора участников – Финский парк, улица Гоголя, 50б (Центр отдыха «Снегопад»).
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