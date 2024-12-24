Памятник царской семье Романовых откроют возле храма в Дно 26 декабря

10:03, 24 декабря 2024, ПАИ

Открытие памятника святым царственным страстотерпцам на территории храма в Дно и освящение музея царской семьи пройдёт 26 декабря. Об этом сообщает газета «Дновец».

Божественная литургия в храме начнётся в 9:00. Её проведёт митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Напомним, что памятник царской семье Романовых привезли из Москвы. Архитектор Владимир Иванов запечатлел в памятнике всех членов царской семьи Романовых, причисленных православной церковью к лику святых.