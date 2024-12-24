Публикуем фото с места пожара в Бежаницком округе
Фотографии с места пожара в селе Чихачёво Бежаницкого муниципального округа опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Жилой дом горел на улице Стахановской. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в доме. Пожарные спасли от огня три хозяйственные постройки.
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