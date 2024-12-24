Акция «Тайный Дед Мороз» в Пскове собрала почти 60 участников

12:17, 24 декабря 2024, ПАИ

В Пскове завершается акция «Тайный Дед Мороз», собравшая почти 60 участников от 14 до 35 лет. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Каждый участник смог стать Дедом Морозом, выполнив желание своего тайного друга. Имена получателей и пожелания к подаркам были распределены случайным образом среди всех желающих. В течение этой недели, вплоть до 27 декабря, все участники могут забрать свои подарки в специально организованном пункте выдачи, а также сделать памятные фотографии с Дедом Морозом.