Представитель МИД прокомментировала ситуацию с очередями на границе Псковской области и Эстонии

13:47, 24 декабря 2024, ПАИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ, прокомментировала ситуацию с очередями на границе Псковской области и Эстонии.

Захарова напомнила, что в Псковской области действуют три контрольно-пропускных пункта с Эстонской Республикой: «Куничина Гора», «Шумилкино», «Крупп».

«Традиционно накануне новогодних праздников там отмечается усиление трафика по пересечению границы. В основном в очередях находятся соотечественники, русскоговорящие граждане, которые едут в Россию к родственникам встретить Новый год. Ситуация усугубилась тем, что альтернативный пункт пропуска «Нарва-1» на границе России и Эстонии с 1 мая перешёл по инициативе эстонской стороны с круглосуточного режима работы на сокращённый график с 7:00 до 23:00. Известно, что люди, ранее систематически пользовавшиеся данным переходом, а также мэр Нарвы обращались в парламент Эстонии, чтобы добиться возобновления работы пункта пропуска в круглосуточном режиме, однако вопрос так и не был решён», — констатировала Мария Захарова.

В связи с этим эстонские власти рекомендуют гражданам ехать на другие КПП — «Койдула»/«Куничина Гора» и «Лухамаа»/«Шумилкино» в Псковской области, которые работают круглосуточно.

«В результате переадресации граждан накануне праздничного периода и, прежде всего, из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди, — заявила Захарова. — Со стороны Эстонии для граждан, ориентированных на поездки в данный период в Россию, через соцсети и СМИ идёт активное распространение абсолютно недостоверной информации, транслируются фейковые сообщения, что Россия закрывает границу. Сведения о том, что российские пограничники подвергают усиленному досмотру и проверке документов россиян с паспортами Евросоюза, также абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, погранпункты со стороны России работают в штатном режиме. В обычные дни через пункт пропуска проходило 10—15 человек, сейчас в течение дня проходит до 150.

«Фактически сложилась ситуация, когда из-за совершенно недальновидной политики стран Евросоюза (закрытие Финляндией границы с Россией) люди вынуждены ехать в нашу страну через Эстонию. От этого страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей. Подчеркнём, в очереди — граждане ЕС, которые направляются в Россию к своим родственникам и друзьям. Получается, Эстония ущемляет права на свободу передвижения собственных граждан», — отметила Мария Захарова.

В заключение представитель МИД подчеркнула, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется. «Наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», — уточнила Мария Захарова.

«Если к кому-то на Новый год едут гости из Эстонии, имейте это в виду. Предупредите, что на переход нужно закладывать куда больше времени, чем обычно», — добавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя слова Марии Захаровой в своём телеграм-канале.