Депутаты Псковского областного Собрания исполнят детские мечты с «Ёлки желаний»

13:48, 24 декабря 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания исполнят детские мечты с «Ёлки желаний», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

















«Кресло-кокон, батут, самокат и кроссовки, несколько велосипедов, ледовое шоу в Санкт-Петербурге, поход в аквапарк с друзьями – шары с детскими мечтами сняли с «Ёлки желаний» депутаты областного Собрания. До 26 декабря подарки будут вручены юным жителям области, срок исполнения нематериальных желаний – до конца февраля», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.