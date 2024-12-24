Молодежный карьерный форум в 2025 году может пройти в Великих Луках

15:33, 24 декабря 2024, ПАИ

Молодежный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» в 2025 году может пройти в Великих Луках. Такую возможность не исключила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в интервью ПАИ, подводя итоги года.

В ноябре 2024 года Второй Молодежный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» прошел в Доме молодежи в Пскове. Алёна Трунова отметила, что организаторы планируют провести масштабирование форума и вывести его в муниципалитеты области.

По мнению председателя, формат форума получился удачным и позволил молодым соискателям протестировать свои силы, внеся коррективы в карьерные планы, резюме и тактику поведения на собеседованиях.

Напомним, что на Втором Молодежном карьерном форуме «Найди себя в Псковской области» проходило показательное собеседование соискателей, одним из экспертов выступил губернатор Михаил Ведерников.