Молодежный карьерный форум в 2025 году может пройти в Великих Луках
Молодежный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» в 2025 году может пройти в Великих Луках. Такую возможность не исключила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в интервью ПАИ, подводя итоги года.
В ноябре 2024 года Второй Молодежный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» прошел в Доме молодежи в Пскове. Алёна Трунова отметила, что организаторы планируют провести масштабирование форума и вывести его в муниципалитеты области.
По мнению председателя, формат форума получился удачным и позволил молодым соискателям протестировать свои силы, внеся коррективы в карьерные планы, резюме и тактику поведения на собеседованиях.
Напомним, что на Втором Молодежном карьерном форуме «Найди себя в Псковской области» проходило показательное собеседование соискателей, одним из экспертов выступил губернатор Михаил Ведерников.
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