Светлана Мельникова – о выставке икон XIV–XVII веков: Надеюсь, она будет привлекать внимание прежде всего псковичей

16:51, 24 декабря 2024, ПАИ

Надежду на то, что выставка уникальных икон XIV–XVII веков в обновлённом пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника привлечёт большое число псковичей, выразила гендиректор учреждения Светлана Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мне очень хочется надеяться, что в новогодние праздники и в течение всего года эта выставка будет привлекать внимание прежде всего псковичей. Вспоминая слова Александра Пушкина «он уважать себя заставил», действительно, нужно уважать себя, свои достижения и всё то, что мы храним. Мне кажется, псковичам будет очень приятно осознавать, что всё это имеет прямое отношение к ним», – отметила Светлана Мельникова.

Организаторы выставки постарались представить многообразие псковской художественной школы, в которой было огромное количество направлений и интересных течений. «Псковскую икону всегда можно узнать, потому что у неё очень яркие выразительные черты», – подчеркнула гендиректор Псковского музея-заповедника.

Экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в Поганкиных палатах сегодня, 24 декабря. Фотографии с мероприятия можно увидеть по ссылке.