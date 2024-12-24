11 лет колонии получил туляк за нарколабораторию в Псковской области

16:33, 24 декабря 2024, ПАИ

11 лет колонии строгого режима получил житель Тульской области за нарколабораторию в доме в Порховском районе, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В мини-лаборатории злоумышленник вырастил почти 900 кустов конопли. Здесь же он хранил 19 кг конопли, 11 кг марихуаны и 300 граммов гашиша.

Преступные действия мужчины удалось пресечь в сентябре 2023 года. Добавим, что злоумышленников, которые занимались нарколабораторией, было двое - оба из Тульской области.