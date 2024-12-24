Наталия Чечель – о выставке уникальных икон в Пскове: Это важное событие не только российской, но и мировой культуры

17:44, 24 декабря 2024, ПАИ

Экспозиция уникальных икон XIV–XVII веков в Пскове – это важное событие для мировой культуры, заявила заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В таких городах, как Псков – твердыне русской, соответствующее искусство. Это именно то, что делает нас общностью, русским народом, и то, чем мы можем гордиться. И эта яркая, солнечная, невероятного художественного мастерства живопись, конечно, невероятным образом вписывается в Поганкины палаты, в которых закончилась реставрация и они начинают наконец снова жить своей музейной жизнью. Это очень важное событие не только российской, но и мировой культуры, потому что всё, что мы сегодня видим, это безусловные живописные шедевры», – отметила Наталия Чечель.

По её словам, выставку в первую очередь должны увидеть жители города, но и туристы найдут здесь одну из самых интересных точек в Пскове, которая поможет ближе познакомиться с его историей и культурой. «Это прекрасный новогодний подарок, который только мог сделать музей», – заключила замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ.

Экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в обновлённом пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника сегодня, 24 декабря. Фотографии с мероприятия можно увидеть по ссылке.