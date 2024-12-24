Фейерверк в торговом центре Пскова запустила пенсионерка

17:38, 24 декабря 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили после запуска фейерверка в торговом центре Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 68-летняя женщина вступила с неизвестным в преступный сговор, направленный на грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору.

Следственное управление УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.