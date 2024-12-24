Одну полосу движения на улице Кузнецкой в Пскове закроют с 25 декабря

18:38, 24 декабря 2024, ПАИ

Одна полоса движения на участке улицы Кузнецкой в Пскове в районе пересечения с улицей Льва Толстого будет закрыта в связи с проведением дорожных работ с 25 по 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – отметили в городской администрации.

Напомним, с 23 до 28 декабря будет закрыто движение транспорта на участке улицы Максима Горького в районе дома № 13 в Пскове.