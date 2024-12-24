Более 3800 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

20:07, 24 декабря 2024, ПАИ

3 838 случаев ОРВИ выявлено на территории Псковской области с 16 по 22 декабря. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,2 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 1 614 случаев ОРВИ, или 42,1 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.