Более 3800 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
3 838 случаев ОРВИ выявлено на территории Псковской области с 16 по 22 декабря. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,2 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
В Пскове зарегистрировано 1 614 случаев ОРВИ, или 42,1 % от общего количества в регионе.
В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 декабря 2024
Специалисты приступили к внутренней отделке стен Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове
24 декабря 2024
Образовательный процесс частично приостановлен в 18 классах школ Псковской области из-за ситуации с ОРВИ
24 декабря 2024
Судебные приставы Псковской области помогли гражданину добиться подключения электроэнергии к складу