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Общество

Жителей Псковской области призывают быть бдительнее при общении с незнакомцами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой быть бдительнее при общении с незнакомцами. Злоумышленники, используя психологические манипуляции, могут склонить доверчивых граждан к передаче денег, поджогам объектов, взрывам фейерверков в общественных местах и прочим незаконным действиям, напомнил глава региона в своём Telegram-канале.

Изображение из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Напомним, попав под влияние неустановленных лиц, 19-летняя девушка совершила поджог автомобиля в Пскове.

«Накануне праздников вновь обращаюсь к теме вашей личной безопасности и безопасности ваших родных. Вы все читаете новости и видите, как активизировались телефонные террористы. Схема такая: потерпевшим поступает звонок, преступники представляются сотрудниками официальных структур. Сообщают, что аккаунт жертвы на «Госуслугах» взломан, на жертву оформлен кредит, деньги ушли на финансирование террористов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Путём психологических манипуляций злоумышленники убеждают поджигать объекты, взрывать фейерверки в общественных местах и прочее.

«Отнеситесь к этой угрозе серьёзно. Не следует принимать звонки, а тем более следовать указаниями неизвестных лиц. Будьте бдительны и отдельно проговорите этот вопрос с родными и близкими», – добавил губернатор Псковской области.

В случае подозрительных звонков требуется незамедлительно выходить на связь с правоохранителями.

Связаться можно по телефонам оперативных служб: УФСБ России по Псковской области – (8 8112) 72-52-00, 66-22-66, УМВД России по Псковской области – (8 8112) 66-16-49, 59-22-33.

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