Желание восьмилетнего мальчика из Великих Лук исполнила Вера Кондратьева

08:12, 25 декабря 2024, ПАИ

Желание восьмилетнего Михаила из Великих Лук в рамках акции «Ёлка желаний» исполнила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Миша – очень улыбчивый и жизнерадостный: любит гулять, играть, веселиться. Но было у ребёнка одно заветное желание – попрыгать дома на батуте! Об этой мечте он написал и отправил письмо на «Ёлку желаний». Так получилось, что шар с его желанием, с ёлки сняла я. И вот, всего через несколько дней, подарок в Великих Луках. Вместе с мамой Миша получил коробку с батутом, папа привёз домой и собрал конструкцию. Мечта сбылась!» – отметила Вера Кондратьева.