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Желание восьмилетнего мальчика из Великих Лук исполнила Вера Кондратьева

Желание восьмилетнего Михаила из Великих Лук в рамках акции «Ёлка желаний» исполнила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Желание восьмилетнего мальчика из Великих Лук исполнила Вера Кондратьева. Фото: ПАИ

«Миша – очень улыбчивый и жизнерадостный: любит гулять, играть, веселиться. Но было у ребёнка одно заветное желание – попрыгать дома на батуте! Об этой мечте он написал и отправил письмо на «Ёлку желаний». Так получилось, что шар с его желанием, с ёлки сняла я. И вот, всего через несколько дней, подарок в Великих Луках. Вместе с мамой Миша получил коробку с батутом, папа привёз домой и собрал конструкцию. Мечта сбылась!» – отметила Вера Кондратьева.

Фото из телеграм-канала Веры Кондратьевой

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.

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