Выгорание, поездка в отпуск и новая работа: псковичи подвели итоги года

08:37, 25 декабря 2024, ПАИ

Каких успехов смогли достичь жители Псковской области, а также с какими неудачами им пришлось столкнуться в 2024 году, выяснил hh.ru. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании по СЗФО.

30% опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа, включая Псковскую область, назвали своей главной удачей за последний год возможность отдохнуть в отпуске. В разных профессиональных сферах наибольшее количество положительных ответов по этому поводу было среди юристов (35%), финансистов и бухгалтеров (31%), а также работников науки и образования (29%).

На втором месте по успешности среди местных респондентов стало повышение зарплаты, о чем сообщили 29% опрошенных. Чаще всего об этом говорили юристы (41%), маркетологи (40%) и специалисты из сферы туризма и общественного питания (37%). Ещё 28% участников опроса отметили, что их успехом в 2024 году стала новая работа. Наиболее активно об этом заявляли HR-специалисты, работники сферы общественного питания и туризма, а также сотрудники массмедиа и развлекательной индустрии.

Среди личных достижений года жители Псковской области также упомянули повышение квалификации (25%), прочтение новых книг (23%) и приобретение вещей мечты (15%).

Что касается главных неудач 2024 года, то 45% жителей СЗФО, включая Псковскую область, назвали выгорание на работе. Лидерами по этому показателю стали маркетологи (64%), а также представители высшего и среднего менеджмента и работники образования (по 58%).

На втором месте среди неудач года оказалось разочарование в компании или работе – с этой проблемой столкнулись 43% респондентов. Вновь чаще всего о ней жаловались маркетологи (50%), управленцы и работники образования (по 51%). Кроме того, 25% участников опроса сообщили, что не смогли пройти собеседование в желаемую компанию. Проблемы со здоровьем у себя или близких назвали 24% респондентов, столько же людей указали на постоянные переработки как свою главную неудачу. Ухудшение условий труда на текущем месте работы стало проблемой для 19% опрошенных.

Почти каждый пятый респондент также столкнулся с конфликтами с коллегами или руководством в 2024 году. Увольнение стало одной из проблем для 17% участников опроса. Среди других неудач года многие соискатели отметили отказ в повышении зарплаты (16%), отказ в повышении по должности (11%), а 10% пожаловались на увеличение кредитной нагрузки или даже банкротство.