Наталья Мельникова исполнит желание 13-летней девочки из Печор

08:59, 25 декабря 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова исполнит желание 13-летней Зарины из Печор в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Проект стал символом надежды и добра для многих детей, мечтающих о чем-то важном и светлом в своей жизни. Каждый шарик, украшенный яркими красками, несет в себе мечты и устремления маленьких сердец, готовых открыть мир с новыми возможностями», – отметила сенатор.

Наталья Мельникова сняла с ёлки шарик в Совете Федерации. Она исполнит мечту 13-летней Зарины, которая мечтает о беговой дорожке.

«Мы в обязательном порядке исполним твоё желание. И обязательно беговая дорожка к Новому году у тебя будет доставлена. С наступающим Новым годом! Мечтайте, и желания обязательно сбудутся», – отметила Наталья Мельникова.