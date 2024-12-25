Как выбрать живую ёлку на Новый год, рассказали псковичам
Как выбрать живую ёлку на Новый год, рассказал продавец Сергей Медведев в сюжете телеканала «Первый Псковский».
Когда проводишь рукой по ёлке, не должны осыпаться иголки. Кроме того, ёлка должна быть ровной и не липкой, отметил Сергей Медведев.
«Если иголки остаются на руке, значит, эту ёлку уже можно выкинуть», – подчеркнул продавец.
Когда ёлку занесли в помещение, то лучше выдержать её несколько часов подальше от батареи, чтобы иголки не осыпались, уточнил специалист.
Часто елку ставят в специальную крестовину, а чтобы дерево сохранялось более месяца – нужен горшок или ведро.
«Она чуть-чуть постояла, остыла, и можно ставить в ведро с песком. Можно взять речной или карьерный песок, а потом залить его водой, чтобы он пропитался», – объяснил Сергей Медведев.
Напомним, что 17 ёлочных базаров открыли в Пскове.
«В этом году все предприниматели активно участвовали в проведении конкурсных процедур и достаточно творчески подошли к оформлению наших новогодних торговых точек. Ближе к Новому году все торговые точки будут украшены гирляндами, мишурой и другой новогодней атрибутикой», – подчеркнула председатель комитета по размещению некапитальных объектов администрации Пскова Юлия Корсунова.
Кроме того, стало известно, что 30 и 31 декабря на некоторых ёлочных базарах псковичей будут поздравлять с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.
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