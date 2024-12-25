Как выбрать живую ёлку на Новый год, рассказали псковичам

11:09, 25 декабря 2024, ПАИ

Как выбрать живую ёлку на Новый год, рассказал продавец Сергей Медведев в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Когда проводишь рукой по ёлке, не должны осыпаться иголки. Кроме того, ёлка должна быть ровной и не липкой, отметил Сергей Медведев.

«Если иголки остаются на руке, значит, эту ёлку уже можно выкинуть», – подчеркнул продавец.

Когда ёлку занесли в помещение, то лучше выдержать её несколько часов подальше от батареи, чтобы иголки не осыпались, уточнил специалист.

Часто елку ставят в специальную крестовину, а чтобы дерево сохранялось более месяца – нужен горшок или ведро.

«Она чуть-чуть постояла, остыла, и можно ставить в ведро с песком. Можно взять речной или карьерный песок, а потом залить его водой, чтобы он пропитался», – объяснил Сергей Медведев.

Напомним, что 17 ёлочных базаров открыли в Пскове.

«В этом году все предприниматели активно участвовали в проведении конкурсных процедур и достаточно творчески подошли к оформлению наших новогодних торговых точек. Ближе к Новому году все торговые точки будут украшены гирляндами, мишурой и другой новогодней атрибутикой», – подчеркнула председатель комитета по размещению некапитальных объектов администрации Пскова Юлия Корсунова.

Кроме того, стало известно, что 30 и 31 декабря на некоторых ёлочных базарах псковичей будут поздравлять с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.