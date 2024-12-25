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Как выбрать живую ёлку на Новый год, рассказали псковичам

Как выбрать живую ёлку на Новый год, рассказал продавец Сергей Медведев в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Псковичам рассказали, как выбрать живую ёлку на Новый год. Скриншот видео телеканала «Первый Псковский»

Когда проводишь рукой по ёлке, не должны осыпаться иголки. Кроме того, ёлка должна быть ровной и не липкой, отметил Сергей Медведев.

«Если иголки остаются на руке, значит, эту ёлку уже можно выкинуть», – подчеркнул продавец.

Когда ёлку занесли в помещение, то лучше выдержать её несколько часов подальше от батареи, чтобы иголки не осыпались, уточнил специалист.

Часто елку ставят в специальную крестовину, а чтобы дерево сохранялось более месяца – нужен горшок или ведро.

«Она чуть-чуть постояла, остыла, и можно ставить в ведро с песком. Можно взять речной или карьерный песок, а потом залить его водой, чтобы он пропитался», – объяснил Сергей Медведев.

Напомним, что 17 ёлочных базаров открыли в Пскове.

«В этом году все предприниматели активно участвовали в проведении конкурсных процедур и достаточно творчески подошли к оформлению наших новогодних торговых точек. Ближе к Новому году все торговые точки будут украшены гирляндами, мишурой и другой новогодней атрибутикой», – подчеркнула председатель комитета по размещению некапитальных объектов администрации Пскова Юлия Корсунова.

Кроме того, стало известно, что 30 и 31 декабря на некоторых ёлочных базарах псковичей будут поздравлять с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

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