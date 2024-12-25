Энергетиков чествовали в правительстве Псковской области

11:56, 25 декабря 2024, ПАИ

Псковских энергетиков поздравили с профессиональным праздником на торжественной церемонии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

К специалистам от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратился его заместитель Игорь Шатурный. Он отметил, что энергетический комплекс имеет огромное значение для региона, не только обеспечивая бесперебойную поставку электроэнергии, но и привлекая в область инвесторов.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса почётными грамотами наградили троих специалистов, а ещё 20 работников получили благодарственные письма.

Ранее глава региона Михаил Ведерников поздравил специалистов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что в этом году была заложена основа для реализации программы повышения надёжности электросетевого комплекса региона. Так, предусмотрена реконструкция 23 линий электропередачи и установка дополнительных опор для уменьшения длины пролётов. В итоге будет обновлено 400 километров линий.