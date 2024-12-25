Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальная туристическая ёлка появилась в Пскове

Уникальная новогодняя ёлка для путешественников и гостей региона появилась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Уникальную туристическую ёлку создают в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Украшают ёлку туристические компании области.

В течение нескольких недель ёлка будет пополняться необычными игрушками, которые символизируют организацию, отражают бренд или посвящены путешествиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Псковские профсоюзы передали гуманитарный груз участникам СВО
25 декабря 2024

Дни Псковской области вновь пройдут в Витебске в 2025 году
25 декабря 2024

Представители администрации Великих Лук исполнят детские мечты с «Ёлки желаний»
25 декабря 2024

60 млрд рублей поступило в Псковскую область за всё время реализации нацпроектов
25 декабря 2024

Более 200 подарков из Псковской области получат дети Херсонщины
25 декабря 2024

101-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны из Великих Лук
25 декабря 2024

В Псковской области будут активно привлекать участников СВО к работе во власти – Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Уникальная туристическая ёлка появилась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...