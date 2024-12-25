Уникальная туристическая ёлка появилась в Пскове

15:26, 25 декабря 2024, ПАИ

Уникальная новогодняя ёлка для путешественников и гостей региона появилась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ















Украшают ёлку туристические компании области.

В течение нескольких недель ёлка будет пополняться необычными игрушками, которые символизируют организацию, отражают бренд или посвящены путешествиям.