Уникальная туристическая ёлка появилась в Пскове
Уникальная новогодняя ёлка для путешественников и гостей региона появилась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Украшают ёлку туристические компании области.
В течение нескольких недель ёлка будет пополняться необычными игрушками, которые символизируют организацию, отражают бренд или посвящены путешествиям.
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