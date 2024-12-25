YouTube в России практически вернулся к полноценному функционированию

13:49, 25 декабря 2024, ПАИ

YouTube в России практически вернулся к полноценному функционированию, отмечают российские пользователи видеохостинга.

Загрузка видео на YouTube с помощью компьютеров теперь такая же быстрая, как и была до замедления работы видеохостинга в России. В частности, полноценное функционирование YouTube с помощью компьютеров подтверждено в нескольких регионах страны, в том числе в Псковской области. Однако загрузка видео на YouTube с мобильной сети пока ещё происходит медленно.

Официальных комментариев о полноценном функционировании YouTube пока ещё не было.

В конце июля работу YouTube в России начали замедлять. В Госдуме причиной называли нарушение российского законодательства со стороны видеохостинга. Президент Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что в ситуации с YouTube больше вопросов к самой платформе, а не к властям России.