YouTube в России практически вернулся к полноценному функционированию
YouTube в России практически вернулся к полноценному функционированию, отмечают российские пользователи видеохостинга.
Загрузка видео на YouTube с помощью компьютеров теперь такая же быстрая, как и была до замедления работы видеохостинга в России. В частности, полноценное функционирование YouTube с помощью компьютеров подтверждено в нескольких регионах страны, в том числе в Псковской области. Однако загрузка видео на YouTube с мобильной сети пока ещё происходит медленно.
Официальных комментариев о полноценном функционировании YouTube пока ещё не было.
В конце июля работу YouTube в России начали замедлять. В Госдуме причиной называли нарушение российского законодательства со стороны видеохостинга. Президент Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что в ситуации с YouTube больше вопросов к самой платформе, а не к властям России.
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