Спектакли для семей участников СВО проходят в Псковском драмтеатре

18:04, 25 декабря 2024, ПАИ

Благотворительные утренники для семей участников СВО проходят в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.

Второй утренник состоялся сегодня, 25 декабря. На мероприятии присутствовало 60 детей.

Напомним, что театр бесплатно предоставил более 600 билетов участникам специальной военной операции и их семьям, включая детей, жён, вдов и родителей военнослужащих.

Театр организует закрытые показы спектакля «Пиратский Новый год» с интермедией у ёлки для детей военнослужащих, где маленькие зрители получат подарки. Жёны, вдовы и родители военнослужащих смогут посетить спектакли «Маленькие трагедии», «Влюблённые», «Соседи» и «Зойкина квартира» в новогодние выходные.

«Хорошо, что есть такая возможность и нас пригласили на эту ёлку. Мы очень рады посетить это мероприятие. На такой ёлке мы впервые в этом году», – заметила Оксана Горбоконенко.

Кроме того, представитель женсовета войсковой части № 64044 Лотта Комарцова отметила, что эти ёлки поднимают предновогоднее настроение.

«Мы поддерживаем отношения с Пушкинским театром, и, конечно, нам очень приятно, что представилась такая возможность привести сюда детей. Наши военнослужащие, которые приехали в отпуск, воссоединились со своими семьями, детьми и приходят сюда провести время, а также поднять предновогоднее настроение», – подчеркнула Лотта Комарцова.

Для Александра Артюка это возможность провести время с внуками.

«Сегодня такой замечательный день и есть возможность привести внуков на ёлку в Пушкинский театр, чтобы отпраздновать Новый год и посетить представление. Детям очень весело и интересно», – сказал он.