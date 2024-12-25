Приём заявок на конкурс «Лучший муниципальный служащий» начнётся в январе

18:17, 25 декабря 2024, ПАИ

С 15 января 2025 года начинается приём заявок на участие в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Заявки принимаются до 30 января 2025 года. Документы необходимо предоставить организатору конкурса лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте info-umstr@pskov.ru.

Конкурс будет проходить в два этапа и разделён на две группы. На первом этапе будут оцениваться документы и конкурсные работы в следующих номинациях: «Экономика», «Финансы», «Градостроительство, архитектура и землепользование», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Благоустройство населённых пунктов, системы жизнеобеспечения», «Правовое обеспечение», «Организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодёжная политика)».

На втором этапе участники будут проходить тестирование на знание основ Конституции Российской Федерации, Устава Псковской области, федерального законодательства и законодательства Псковской области в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции. Также будет оцениваться знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) и решение конкурсного задания в соответствии с указанной в заявке номинацией.

Критерии оценки будут включать в себя новизну и творческий подход в решении конкурсного задания, логичность, аргументированность выступления, содержательность выступления, чёткость ответов на вопросы членов комиссии и ораторское мастерство.

В конкурсе могут участвовать служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет и стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года, а также не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Правительства Псковской области (8112) 29-98-01.

Формы документов можно скачать во вложении.

Организатором конкурса является Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что итоговое рабочее совещание с главами муниципальных образований провёл губернатор Михаил Ведерников в понедельник, 23 декабря.