Сломанный спиннинг и утопленный мотобуксировщик: в день зимнего солнцестояния псковичи рыбачили и с лодок, и со льда

22:01, 25 декабря 2024, ПАИ

И щуки на открытой воде, и окуни со льда, и мотобуксировщик подо льдом – такие вести с псковских водоёмов в конце декабря. О них рассказывает постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный.

Неожиданная встреча

Интересный декабрь... Ни воды, ни льда толкового. Большинство псковских рыболовов вот уже почти месяц сидят и скучают. Но не все. Мы втроём всё же решили проверить нашу любимую реку: по всем нашим многолетним наблюдениям льда там быть не должно. И оказалось, что не одни мы такие страждущие. В ранний час на гдовской заправке встретились знакомые – Алексей с двумя спутницами-рыбачками. Мы собрались на Желчу с лодок щуку ловить, а они – на Псковское озеро в Баглицы за окунем со льда. Коротко поговорили, выразили небольшие сомнения в успешности наших мероприятий, но, пожелав удачи и договорившись вечером написать об итогах рыбалки, разъехались по своим направлениям.

Воды много, щука имеется

Мы ехали и всё же сомневались: а вдруг Желча ещё во льду? И только добрались до места назначения, вышли из машины, дружно, не сговариваясь, тут же направились к берегу и… выдохнули с облегчением. И влево, и вправо – везде вода, воды много, а льда и близко нет. О зиме напоминал лишь кое-где задержавшийся в лесу недавний снег. Настроение улучшилось, и уже через полчаса наши лодки были на воде: недолго они оставались без дела, меньше трёх недель. Перед самым льдом, думая, что сезон открытой воды на этом заканчиваем, мы неплохо порыбачили на реке Великой. Но, судя по прогнозу, с такой погодой до конца года лодки нам ещё не раз пригодятся.

Спустились на пару километров вниз по течению, добрались до первого щучьего места, распустили спиннинги – процесс пошёл. И уже через пять минут смотрим, как лодка нашего товарища остановливается, разворачивается поперёк реки, он медленно, с заметным усилием крутит катушку, достаёт подсачек и, пока мы к нему тихонько приближаемся, с кучей брызг затаскивает в лодку щуку хорошего размера. Тут же её и взвесил – такая вот хорошая привычка имеется у Дмитрия Владимировича. 3 600 граммов – великолепный результат! Вот это начало! Река-красавица радует нас, как и прежде. Настроение ещё лучше стало.

Продолжили дорожить, воблеры у нас такие же, должно и у нас клюнуть. И клюнуло минут через десять, но... опять не в нашей лодке. Вновь отличный экземпляр попался нашему товарищу. Вторая зубастая оказалась меньше первой, но не намного – потянула на 2 300 граммов. Хорошие щуки клюют сегодня. Пора бы и на наших спиннингах ощутить долгожданную поклёвку. Ведь искомая рыбка присутствует и аппетит у неё сегодня имеется.

Печалька…

Ну наконец-то! На мой спиннинг кто-то попался! И по сопротивлению неплохая должна быть рыбина. Но радость оказалась недолгой. За крючки моего воблера зацепилась ветка более чем метрового размера. А дальше даже и не понял, как так получилось, но только я подтащил свою «добычу» к борту, как над головой раздался знакомый звук: хрусь! Вот же блин! Как же не вовремя. Это я, наверное, сглазил.

По дороге на сегодняшнюю рыбалку, вспоминая почти минувший сезон, я отметил, что не сломал ни одного спиннинга в этом году, в отличие от прошлого, когда таких неприятностей было три, да ещё один спиннинг утопил, и он покоится где-то на дне реки Великой. И что теперь делать? Но размышлял и печалился недолго. Надо возвращаться к машине, там запасной спиннинг имеется. Когда рыбачу один в лодке, то все запасы беру с собой. Но когда с кем-нибудь вдвоём, то стараюсь брать всё по минимуму: в лодке не так уж и много места. Туда пару километров, столько же обратно – в общем, минут двадцать мы точно потеряли.

Серебряная река

«Как успехи?» – спросили мы у Дмитрия, вернувшись. «Клёв, наверное, закончился. Поймал я ещё одну, но небольшую, граммов 700, отпустил. И всё», – не обрадовал нас товарищ. Но ситуация на этой реке знакомая. Перестало в одном щучьем месте клевать – переплываем на другое, третье. Так и рыбачим. Мест таких немало, где-то да встречаемся с зубастой разбойницей. Отправились и сегодня по привычному маршруту.

Но прошли вниз километров десять, поднялись обратно вверх столько же, везде проверяли – и нигде больше не увидели ни одной поклёвки. Мелкой плотвы и уклейки тьма! В эхолоте видно, что все ямы, тихие заводи и широкие раскаты заполонены этой белой рыбкой. Её много, очень много. Картина, практически не изменилась с нашей октябрьской рыбалки. Мы надеялись: или всё это несметное живое серебро в озеро уйдёт на зимовку, или его хищник хорошо проредит. Но… зубастая хищница сегодня поулыбалась только ранним утром, да и то персонально Дмитрию, а у нас с Сергеем Ивановичем лишь малëк багрился. Может, это ещё и потому, что на берегу Желчи две лисы нам с Ивановичем повстречались. В нашей компании это не самой благоприятной приметой считается. Но, как вы понимаете, это шутка, мы люди взрослые, рыболовы опытные и несуеверные.

Вода на Желче везде до устья Ремды, дальше не плавали. Такая вот наша неоднозначная декабрьская рыбалка по открытой воде.

Началось?

Вернувшись домой, заглянул в телефон. А там уже как пару часов висит вопрос Алексея: «А вы как?» И фото от него, и видео. И я глазам своим не поверил: лёд, самый настоящий, крепкий и, что самое удивительное, на довольно большом расстоянии от берега. А ещё на фото лёд усыпан… окунями, выловленными этой дружной и необычной компанией. Ай молодцы! «Лёд – супер! – написал мне Алексей. – Но полдня проходили – и не тука не слышали. А потом местные напротив Липно ушли, а мы – на их лунки, и дело пошло. Даже «собака» [мотобуксировщик. – Прим. авт.] была, вдоль ломняка гоняла до самого мыса. Работали балансиры и мормышка, а блесна не интересовала».

Неожиданно… но такая ледовая обстановка на Псковском озере далеко не везде. Алексей был в северо-восточной части озера, а ещё один мой хороший знакомый сообщил с юго-западного участка, что он уже третий день тоже ловит окунька, но с каждым днём клёв всё хуже, и окуня надо постараться поискать. И лёд там не самый прочный. Так, 21 декабря рядом с ними совсем уж безбашенные рыболовы утопили «собачку». Сами они живы, но уже второй день пытаются достать свой мотобуксировщик, матерятся на всё озеро, рыбу разогнали, а аппарат так и не вытащили.

Такой вот псковский рыболовный декабрь: рыбалка и со льда, и с лодок. Лёд пока ещё очень тонок, не окреп и с каждым днём от стабильной плюсовой температуры всё хуже и хуже. Десять раз подумайте, уважаемые рыболовы, стоит ли отправляться на такой ненадёжный лёд!