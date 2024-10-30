Несметные богатства реки Желчи: осенние красоты, гранитные валуны, серебряные рыбы и продолжение грибного сезона

23:27, 30 октября 2024, ПАИ

До чего же красива осенняя Желча! Золото – в лесу, серебро – в реке. Столько много рыбы в этой реке постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный ещё не видал. Через пару недель Желча освободится от уклейки, и он вместе с товарищами отправится туда за трофейным хищником. А пока он расскажет о несметных богатствах Желчи: об осенних красотах, гранитных валунах, стаях серебряных рыб, заполонивших реку, и о продолжении грибного сезона.

В пятницу мы с товарищами решили, что с такой аномально тёплой октябрьской погодой надо и в субботу порыбачить, и в воскресенье. И выбрали в субботу Раскопельский залив: всё же авторитет этого залива очень высокий, и если залив проявит себя хорошо, то и на воскресенье отправимся туда же. А ежели в Раскопеле окажется не очень, то отправимся на Желчу: ведь когда-то эта река осенью очень даже неплохо выстреливала.

Субботний залив себя не проявил (но интригу всё же закрутил приличную), а потому ранним воскресным утром мы втроём – я, Дмитрий и Николай Константинович – отправились на Желчу-красавицу.

Живая вода

20 октября 2024 года. Желча. Добрались без проблем. На берегу Желчи неподалёку от деревни Низовицы у сваленной в воду огромной сосны, кроме нас, никого не было. Водички в реке заметно убавилось. Температура воздуха в дороге была около ноля градусов. Погода располагала: тихо, солнечно, красиво. Наверное, у каждого рыбака такой же, как и у нас, алгоритм действий заложен: подъехать к воде, а выйдя из машины, сразу же окинуть взглядом акваторию предстоящих действий и с выдохом произнести: «Красота-то какая!» Правда, так далеко не всегда бывает, иногда другие эмоции вырываются: «Вот блин! Ну и погода сегодня! С таким ветром и порыбачить может не получиться». Но сегодня – первый вариант! Вода в реке стояла недвижимая, в зеркальной глади живописно отражались и берега с высокими соснами, и голубое небо с белоснежными облаками.

Но главное было не в этом. «Смотрите, смотрите, – я не удержался и обратил внимание товарищей: – И там, и там, и там!» Во многих местах были видны всплески крупной рыбы, а мелких кругов и кружочков и не сосчитать: они по всей реке. Такой живой нашу реку нечасто можно было видеть. И так тепло от увиденной картины стало: рыба есть, она активна, и мы её сегодня обязательно поймаем.

Плескалось действительно часто, то и дело отвлекая нас от рутинных дел при сборке лодок и моторов. Сразу решили: завтракать будем не как всегда, на берегу, а на первом щучьем месте после его проверки на предмет наличия там хищника. А то ведь такая весёлая картинка на воде может быть и недолгой: пока почаёвничаем, она и пройдёт. Будет клевать – будем ловить. Не будет – тогда там и перекусим.

Наши воблеры конкуренцию проиграли

Спустились вниз по течению до первой точки – и сразу за дело. Но и два раза туда-сюда прошли, и три – ничего. А кругов на воде больших и малых не уменьшается: ну очень много! Было уже собрались сделать перерыв, как у Дмитрия первая долгожданная остановка: лодку развернуло поперёк реки – товарищ кого-то тянет. Мы были неподалёку и видели, как Дима неторопливо крутит катушку, спиннинг изогнут, кончик периодически кивает, вот щучья (ну а чья же ещё) голова появилась в паре метров от его лодки. Но… у самого борта поднялась куча брызг, и всё стихло: зубастая сумела отвертеться. Ну, ушла и ушла, такое часто бывает. Зато понятно стало: клюёт!

Спросил я у Дмитрия, на что взяла, какой цвет у воблера, в ответ услышал: на «Джесси», а цвет – «окунёк». И я, и мой напарник тоже на «Джесси» ловили, но цвета плотвы, уклейки. Ага, надо заменить воблер, у меня тоже есть «Джесси» с окунёвой расцветкой. Поставил. И на следующем же проходе следует крепкий удар в руку, спиннинг круто загибается, и я ощущаю чёткие, крепкие дёрганья рыбины. Щука! И, судя по сопротивлению, неплохая. Кручу катушку и проговариваю вслух: «Хороша! Не меньше трёшки».

У самого борта зубастая попыталась пару раз уйти под лодку, но вскоре я всё же поднял её на поверхность. Хищница всплыла: красивая, пёстрая, осенней окраски. «Нет, на трёху она не тянет, скорее двушка», – продолжил я оценивать свою добычу. Константинович уже давно подсак приготовил, ловко подвёл его под рыбину и затащил её в лодку. Пригляделся к рыбине получше: «Нет, и на двушку не тянет, но полторашка в ней точно будет». На следующем проходе у меня вновь поклёвка. Но на этот раз попалась мелкая щучка, её отпустили обратно в родную стихию.

Следующие двадцать минут нам никакого результата не дали, и мы продолжили спуск вниз по реке. Вокруг ну просто умиротворяющие осенние красоты: по обоим берегам сплошь ярко-жёлтые и багряные полоски лиственных лесов, обрамляющие тёмные хвойные леса или проникающие глубоко в них, словно драгоценные золотоносные жилы. Особенно мне понравился вид с поваленной и нависшей над водой берёзкой: не менее десятка лет это дерево борется за свою жизнь в горизонтальном положении, и не просто живёт, но ещё больше украшает и без того красивый берег.

И не только лес и деревья сейчас радуют глаз, но даже гранитные валуны к осени заметно «выросшие» и похорошевшие. Возле одного из таких богатырей-красавцев мы остановились позавтракать. Тихо, тепло – красота!

А вот с рыбой на всех «клёвых» местах пусто. Вернее, как пусто? От уклейки Желча на всём её протяжении просто кипит, а рядом с такой рыбкой всегда должны быть и хищники. Но щука наши приманки проигнорировала напрочь. И правильно, наверное, сделала: зачем ей в пасти наши железяки с острыми крючками, когда вокруг столько деликатеса – только успевай рот разевать, и гоняться ни за кем не надо.

Тепло. Грибной сезон продолжается?

Дошли до самой дальней и, на мой взгляд, самой живописной поляны на правом берегу Желчи. Вышли на твёрдую землю. Перекусили. Я отправился осмотреть многочисленные изумрудные горки и проверить их на наличие грибов. Не отошёл от поляны и ста метров, как сразу же ещё издалека и увидел первого: на пригорке большой боровик выделялся своей ярко-коричневой шляпкой и словно зазывал меня. Не утерпел, подошёл, сфотографировал. Красивый. И большой какой. И ножка во мху толстая и длинная, но, в отличие от шляпки, уже мягкая.

Ну, не может быть, чтобы он один был. Надо поискать, присмотреться, вон вокруг какие притягательные яркие бугорки с белым мхом, самые правильные места для боровиков. Нашёл ещё несколько, но все переросшие. Надеялся и на подрастающее поколение, но ни одного мелкого не попалось. А вот моховиков и ситников очень много – и переросших, и молоденьких, набрать хороших на засолку можно было бы и ведро, и два. Но от поляны я ушёл только с ножом, ни пакета, ни чего другого с собой не взял. А потому забрал гиганта-красавца и по одному маховику и ситнику для демонстрации. Вернулся, показал товарищам, но такими грибами они не вдохновились – и сами не пошли, и меня больше не отпустили. А можно было бы грибной сезон и продлить.

Краем глаза…

Продолжили рыбачить. Я предложил Дмитрию пойти до Колы, но он отказался и развернул свою лодку в обратную сторону. Мы же с Константиновичем дошли до деревни и даже причалили у дачи Игоря Владимировича Гладких [краевед, сотрудник Центрального военно-морского музея имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, полковник запаса Игорь Гладких. – ПАИ]. Я думал, там кто-нибудь будет и поближе познакомит нас с новой часовней, появившейся здесь на левом берегу Желчи совсем недавно. Попытался связаться по телефону с Игорем, но, увы, связь здесь очень неустойчивая. Как позже выяснилось, хозяева дачи в эти дни были в Севастополе. А потому я прошёл лишь по краю дачного участка, поздоровался с псом-охранником, подкормил его колбаской, сделал несколько снимков красивенной часовенки, и через пять минут мы тоже отправились в обратный путь.

Десятки километров серебра…

Самое перспективное щучье место от поляны и до заимки, которое нас радовало не один раз, сегодня совсем промолчало. Нет, соврал: Константинович рыбину поймал именно там, вернее, не поймал, а забагрил. На его крючок попалась огромная, просто неестественного размера… уклейка. Уклеина такая, что я сразу и не понял, что за рыба подцепилась: длиною с мою ладонь, необычайно широкая, белое светлое брюшко отвисало округло, совсем не как у уклейки. Но это она и была, только очень крупная. И после этого мне стало понятно, за что мой воблер всё время как бы цепляется. За дно? Маловероятно: места глубокие, да и травы никакой на крючках нет, а воблер постоянно легонько ударяется и ударяется обо что-то. Это что-то и есть уклейка. Огромные стаи серебряных рыб сплошь заполонили Желчу. На обратном пути останавливались лишь на самом первом месте, но и там вечер не дал результата. На этом рыбалку и закончили. В итоге все поймали по одной рыбке: мы с Дмитрием – по щучке, а Константинович – уклеину.

Рыбалка так себе получилась, но реку проверили и на какое-то время, недельки на две, успокоились. Решили к Желче пока не возвращаться. Надо, чтобы уклейка куда-нибудь из реки подевалась. Вот как уйдёт, тогда можно будет ещё раз посетить реку. Хищник там имеется.