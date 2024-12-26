Настроение в новогоднюю ночь псковичам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу

09:44, 26 декабря 2024, ПАИ

20% псковичей в новогоднюю ночь раздражают салюты и шум от петард, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

10% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 9% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 4% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 3% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.



29% рассказали, что их ничего не раздражает и они наслаждаются праздником.



Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (24% против 17% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (14% против 6%).