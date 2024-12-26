4 января Псковский музей организует экскурсию «Свет звезды Рождества»

10:14, 26 декабря 2024, ПАИ

4 января в 13:00 в Поганкиных палатах в Пскове пройдет экскурсия «Свет звезды Рождества» в рамках «Христологического цикла». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

В открытой экспозиции «Живопись древнего Пскова» пришедшим расскажут об иконах и событиях, связанных с рождением Спасителя. Для гостей выступят молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища и исполнят праздничные рождественские песнопения. В завершение встречи в музее каждый участник получит в подарок рождественскую открытку.

Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11. На время проведения мероприятия (с 13:00 до 14:00) вход в экспозицию «Живопись древнего Пскова» будет ограничен.