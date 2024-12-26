Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Ермаков: Нацпроект «Образование» стал беспрецедентным подспорьем для Псковской области

Президентский нацпроект «Образование» стал беспрецедентным подспорьем для Псковской области. Об этом заявил председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Андрей Ермаков. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Нацпроект «Образование» очень разнонаправленный и подразумевает целый пул разного рода проектов: от инфраструктурных до сугубо содержательных. С уверенностью могу отметить, что цикл мероприятий с 2019 года привнёс огромнейший вклад в развитие системы образования Псковской области. И это в общем и целом для нас большая победа», – отметил Андрей Ермаков.

Благодаря нацпроекту было налажено плотное взаимодействие с федеральным центром и ресурсными центрами, которые помогают развивать эту сферу в Псковской области, добавил он. Кроме того, в регионе возвели новую инфраструктуру, закупили новое оборудование, создали новые места в образовательных учреждениях, а также отремонтировали уже существующие площадки.

«Это всё существенно повысило потенциал региональной системы образования. И это в том числе сказалось на той оценке, которую мы получаем и от федеральных ведомств, и от Рособрнадзора. Я глубоко убежден, что Псковская область приобрела практически максимум от того, на что могла претендовать, поскольку мы активнейшим образом участвовали во всех проектах без исключения, которые предлагались федеральным центром или нашими социальными партнёрами. Учитывая наш не бесконечный ресурс, в том числе и в финансовой обеспеченности, для нас нацпроект стал беспрецедентным подспорьем. Мы, конечно, стараемся им пользоваться эффективно», – заверил Андрей Ермаков.

Ранее сообщалось, что капремонты школ в Псковской области будут продолжены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Андрей Ермаков: Благодаря нацпроекту нам удаётся ремонтировать школы с весьма изношенной инфраструктурой
26 декабря 2024

Спортзалы в почти ста школах смогли отремонтировать в Псковской области в рамках нацпроекта
26 декабря 2024

В Пскове готовится к открытию «Кабаре-бар»
26 декабря 2024

Андрей Ермаков: Нацпроект «Образование» стал беспрецедентным подспорьем для Псковской области
26 декабря 2024

Туман, дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 27 декабря
26 декабря 2024

Михаил Ведерников напомнил псковичам о разрешённом времени запуска новогодних салютов
26 декабря 2024

Итоги года в сфере образования подведёт Андрей Ермаков
26 декабря 2024

Волонтёры ресурсного центра поздравляют детей участников СВО с Новым годом

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...