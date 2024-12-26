Андрей Ермаков: Нацпроект «Образование» стал беспрецедентным подспорьем для Псковской области

11:33, 26 декабря 2024, ПАИ

Президентский нацпроект «Образование» стал беспрецедентным подспорьем для Псковской области. Об этом заявил председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

«Нацпроект «Образование» очень разнонаправленный и подразумевает целый пул разного рода проектов: от инфраструктурных до сугубо содержательных. С уверенностью могу отметить, что цикл мероприятий с 2019 года привнёс огромнейший вклад в развитие системы образования Псковской области. И это в общем и целом для нас большая победа», – отметил Андрей Ермаков.

Благодаря нацпроекту было налажено плотное взаимодействие с федеральным центром и ресурсными центрами, которые помогают развивать эту сферу в Псковской области, добавил он. Кроме того, в регионе возвели новую инфраструктуру, закупили новое оборудование, создали новые места в образовательных учреждениях, а также отремонтировали уже существующие площадки.

«Это всё существенно повысило потенциал региональной системы образования. И это в том числе сказалось на той оценке, которую мы получаем и от федеральных ведомств, и от Рособрнадзора. Я глубоко убежден, что Псковская область приобрела практически максимум от того, на что могла претендовать, поскольку мы активнейшим образом участвовали во всех проектах без исключения, которые предлагались федеральным центром или нашими социальными партнёрами. Учитывая наш не бесконечный ресурс, в том числе и в финансовой обеспеченности, для нас нацпроект стал беспрецедентным подспорьем. Мы, конечно, стараемся им пользоваться эффективно», – заверил Андрей Ермаков.

Ранее сообщалось, что капремонты школ в Псковской области будут продолжены.