Музей Победы подготовил виртуальное путешествие для жителей Псковской области

12:36, 26 декабря 2024, ПАИ

​Музей Победы подготовил виртуальное путешествие для жителей Псковской области. 1 января каждый желающий, не выходя из дома, сможет побывать в музее на Поклонной горе и посетить две бесплатные 3D-экскурсии по масштабным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Чтобы посмотреть экскурсии, необходимо использовать промокод, который появится 1 января на сайте Музея Победы.

«Следуя традиции дарить подарки близким людям, в новогодние праздники мы сделали бесплатными уникальные панорамные туры по нашим самым популярным экспозициям», – отметили в Музее Победы.

Виртуальные экскурсии, созданные по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволят онлайн-гостям погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп 1,5-часовой виртуальной прогулки. Гости пройдут путь от Бреста до Берлина, станут свидетелями «чуда эвакуации», побывают на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомятся с великими деятелями искусства.

Во время 50-минутной программы «Битва за Москву. Первая Победа!» гости узнают о жизни столицы в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны. Вместе с семьёй москвичей Звонаревых пользователи пройдут выпавшие на долю жителей Москвы испытания. Посетители «окажутся» на московской улице после одной из первых бомбардировок, во время которой был разрушен театр Вахтангова, будут участниками создания линии обороны столицы, увидят, как тушили зажигательные авиабомбы и устанавливали аэростаты заграждения, побывают в мастерской, где художники работали над проектами маскировки города. Детально воссозданная станция метро «Маяковская» познакомит с тем, как жил и работал московский метрополитен в дни обороны Москвы. Посетители смогут примкнуть к народному ополчению, оказаться в строю подольских курсантов, вместе с участниками парада 7 ноября 1941 года отправиться на фронт и стать очевидцами начала советского контрнаступления под Москвой.