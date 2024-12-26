Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проведут в Пскове

14:32, 26 декабря 2024, ПАИ

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проведут в Пскове в 2025 году. Об этом рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

«Псковская область на протяжении последних двух лет является принимающей стороной для заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это приятный жест со стороны федерального министерства, которое доверяет нам. В этом году количество школьников, принимающих участие во Всероссийской олимпиаде школьников по литературе, выросло с 320 до 400», – заключил Андрей Ермаков.

Напомним, что в этом году в регионе прошёл заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Победу в ней, в частности, одержала школьница из Псковской области.