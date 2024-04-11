Как великолучанка Софья Динерштейн к Всероссийской олимпиаде готовилась: изнанка большой победы

17:25, 11 апреля 2024, ПАИ

О пути к победе на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию рассказала корреспонденту ПАИ ученица 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Софья Динерштейн.

«Я не то что сейчас безумно рада - я в полном шоке. Конечно, внутренне надеялась, ожидала, но когда я приехала в Псков и увидела, насколько сильные остальные ребята, я начала сомневаться. Видела, насколько сильная московская сборная, которая говорила: «Мы всех порвём!» И, разумеется, мои ожидания тогда упали – у меня появились сомнения. Была мысль, что это хотя бы хороший опыт, и я молодец, потому что попробовала», – рассказала Софья Динерштейн.

Когда объявляли итоги олимпиады, никто не ожидал, что будут такие результаты, подчеркнула победительница. «Когда меня не назвали в призёрах, я подумала, что это конец. У меня даже не было мысли, что я могу стать победительницей. Это нереальные ощущения, тем более что готовилась я без сборной, а самостоятельно. Я очень удивилась этому результату», – поделилась Софья Динерштейн.

Достичь результата ей помогли целеустремлённость и усидчивость, считает она. Софья готовилась к олимпиаде по специальному учебному плану. «Я такой человек: если за что-то берусь, делаю это до конца. Мой последний месяц был достаточно тяжёлым: мне приходилось вставать в 9 и плотно заниматься до половины четвертого. Тут ситуация такая: устаёшь читать – садись и пиши, устал писать – рассказывай. Были огромные масштабы работы, ведь обществознание – это когда тебе в один предмет включили ещё десять наук», – поделилась школьница.

Для достижения победы приходилось смотреть лекции от ведущих вузов страны, заниматься с преподавателями очно и в онлайн-школе, отметила Софья Динерштейн.

Девушка поделилась, что хочет поступить в Высшую школу экономики. «Сейчас я хочу чем-нибудь заняться, найти хобби, потому что я, конечно, устала. Я понимаю, что с олимпиадами, скорее всего, закончила, поэтому хочу заняться чем-то другим», – заключила она.

Мама ученицы Маргарита Динерштейн рассказала, что в прошлом году Софья была призёром региональной олимпиады, а в этом году начала активно готовиться к Всероссийской олимпиаде. «Честно скажу, что на такой результат мы не надеялись. Хотя, может быть, она в глубине души об этом мечтала. Это всё результат очень большого труда. Всё своё время она посвящала подготовке к обществознанию. Это огромный труд. И мы, конечно, счастливы и рады за неё», – отметила она.

Напомним, что на площадке ПсковГУ с 5 по 11 апреля проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В нём приняли участие более 300 старшеклассников из 84 регионов и городов федерального значения. Ученица гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн вошла в число победителей среди учащихся 10-х классов.

Ранее сообщалось, что девушку поздравила директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.