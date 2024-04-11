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Общество

Как великолучанка Софья Динерштейн к Всероссийской олимпиаде готовилась: изнанка большой победы

О пути к победе на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию рассказала корреспонденту ПАИ ученица 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Софья Динерштейн.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Я не то что сейчас безумно рада - я в полном шоке. Конечно, внутренне надеялась, ожидала, но когда я приехала в Псков и увидела, насколько сильные остальные ребята, я начала сомневаться. Видела, насколько сильная московская сборная, которая говорила: «Мы всех порвём!» И, разумеется, мои ожидания тогда упали – у меня появились сомнения. Была мысль, что это хотя бы хороший опыт, и я молодец, потому что попробовала», – рассказала Софья Динерштейн.

Фото здесь и далее предоставила Софья Динерштейн

Когда объявляли итоги олимпиады, никто не ожидал, что будут такие результаты, подчеркнула победительница. «Когда меня не назвали в призёрах, я подумала, что это конец. У меня даже не было мысли, что я могу стать победительницей. Это нереальные ощущения, тем более что готовилась я без сборной, а самостоятельно. Я очень удивилась этому результату», – поделилась Софья Динерштейн.

Достичь результата ей помогли целеустремлённость и усидчивость, считает она. Софья готовилась к олимпиаде по специальному учебному плану. «Я такой человек: если за что-то берусь, делаю это до конца. Мой последний месяц был достаточно тяжёлым: мне приходилось вставать в 9 и плотно заниматься до половины четвертого. Тут ситуация такая: устаёшь читать – садись и пиши, устал писать – рассказывай. Были огромные масштабы работы, ведь обществознание – это когда тебе в один предмет включили ещё десять наук», – поделилась школьница.

Достижение победы потребовало от ученицы больших усилий

Для достижения победы приходилось смотреть лекции от ведущих вузов страны, заниматься с преподавателями очно и в онлайн-школе, отметила Софья Динерштейн.

Девушка поделилась, что хочет поступить в Высшую школу экономики. «Сейчас я хочу чем-нибудь заняться, найти хобби, потому что я, конечно, устала. Я понимаю, что с олимпиадами, скорее всего, закончила, поэтому хочу заняться чем-то другим», – заключила она.

Мама ученицы Маргарита Динерштейн рассказала, что в прошлом году Софья была призёром региональной олимпиады, а в этом году начала активно готовиться к Всероссийской олимпиаде. «Честно скажу, что на такой результат мы не надеялись. Хотя, может быть, она в глубине души об этом мечтала. Это всё результат очень большого труда. Всё своё время она посвящала подготовке к обществознанию. Это огромный труд. И мы, конечно, счастливы и рады за неё», – отметила она.

Напомним, что на площадке ПсковГУ с 5 по 11 апреля проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В нём приняли участие более 300 старшеклассников из 84 регионов и городов федерального значения. Ученица гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн вошла в число победителей среди учащихся 10-х классов.

Ранее сообщалось, что девушку поздравила директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.

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