Специальные места для запуска фейерверков определили в Великих Луках
Специальные места для запуска фейерверков определили в Великих Луках. Ими стали территория городской крепости и набережная реки Ловать со стороны Петровского парка. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Там подчеркнули, что это нужно для обеспечения безопасности местных жителей.
Напомним, что в Псковской области салюты запускать разрешено с полуночи 31 декабря до 10 утра 2 января.
Добавим, что в Пскове разрешённое место – городской пляж.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 декабря 2024
Порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят военнослужащим волонтёры из Псковской области
26 декабря 2024
70 псковских студентов станут участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал»