Специальные места для запуска фейерверков определили в Великих Луках

15:32, 26 декабря 2024, ПАИ

Специальные места для запуска фейерверков определили в Великих Луках. Ими стали территория городской крепости и набережная реки Ловать со стороны Петровского парка. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Там подчеркнули, что это нужно для обеспечения безопасности местных жителей.

Напомним, что в Псковской области салюты запускать разрешено с полуночи 31 декабря до 10 утра 2 января.

Добавим, что в Пскове разрешённое место – городской пляж.