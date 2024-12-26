Факты о жестоком обращении с животными в Великих Луках проверяет полиция

16:04, 26 декабря 2024, ПАИ

Информацию о жестоком обращении с животными, которых якобы удерживают в плену и антисанитарных условиях в квартире в Великих Луках, проверяет полиция, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции.

Также по факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в адрес великолукского приюта поступило обращение от жителей дома на Октябрьском проспекте о том, что в одной из квартир взаперти находятся коты и собаки, трупы которых периодически выносит на помойку хозяйка квартиры.