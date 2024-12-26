2024 год можно назвать переломным в догазификации Псковской области - итоги
2024 год можно назвать переломным в реализации программы догазификации Псковской области, считают эксперты Псковского агентства информации.
В этот год регион входил с большим числом жалоб на газовиков: было исполнено всего 13% от заключенных договоров. Однако тенденцию переломить удалось – при обоюдном участии региональных властей и газовой компании. К концу 2024 года более 1 900 домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации.
Подробнее читайте в обзоре ПАИ «2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области».
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