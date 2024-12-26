2024 год можно назвать переломным в догазификации Псковской области - итоги

16:14, 26 декабря 2024, ПАИ

2024 год можно назвать переломным в реализации программы догазификации Псковской области, считают эксперты Псковского агентства информации.

В этот год регион входил с большим числом жалоб на газовиков: было исполнено всего 13% от заключенных договоров. Однако тенденцию переломить удалось – при обоюдном участии региональных властей и газовой компании. К концу 2024 года более 1 900 домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации.

Подробнее читайте в обзоре ПАИ «2024-й. Топ-10 ключевых процессов и событий Псковской области».