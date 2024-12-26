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«Подберём удобное время»: врачи призывают псковичей пройти диспансеризацию

Псковские врачи призывают псковичей пройти диспансеризацию. Важность бесплатных медицинских обследований подчеркнула заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Пройти диспансеризацию может любой гражданин в возрасте от 18 лет и старше. Проходят её ежегодно. На базе Псковской городской поликлиники пройти диспансеризацию может любой житель Псковской области, то есть не только Пскова», – отметила Ирина Ксенофонтова.

После новогодних праздников с 11 января 2025 года отделение профилактики будет работать без выходных, включая субботу и воскресенье, уточнила она.

«Это одно из новых изменений будет у нас с 2025 года. Сделано это для удобства работающих граждан, поскольку в будние дни большинству не попасть на приём. Было очень много обращений в наш кол-центр по поводу того, возможно ли пройти диспансеризацию в выходные дни. Теперь в субботу и воскресенье будет собран полный набор бригад, которые участвуют в диспансеризации», – отметила Ирина Ксенофонтова и подчеркнула, что в один день в одном месте псковичи смогут пройти первый этап диспансеризации.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через портал «Госуслуги» или по телефону (8 8112) 29-90-28. Всем желающим пройти диспансеризацию помогут подобрать удобное время, заметила Ирина Ксенофонтова.

«Когда люди приходят без записи, мы, конечно, никому не отказываем, тоже стараемся брать. Людей из районов обязательно берём и подстраиваемся под их время транспорта, чтобы успели всё сдать и сделать. Однако когда по записи – это удобнее для всех», – заключила Ирина Ксенофонтова.

Отметим, что диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

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