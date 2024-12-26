Владимир Путин подписал указ о соцвыплате детям военнопленных или пропавших без вести

19:19, 26 декабря 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин издал указ о том, что детям военных, которые были взяты в плен или пропали без вести, включая тех, кто участвовал в спецоперации, будут ежемесячно выплачиваться пособия. Этот указ был опубликован на официальном портале правовых актов в интернете сегодня, 26 сентября.

Выплаты также полагаются детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирии.

Размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе их проживания.