Десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города
Уже несколько лет подряд десант пыталовских Дедов Морозов перед Новым годом поздравляет жителей города. Об этом пишет газета «Наша жизнь».
Такую акцию ежегодно устраивают специалисты Молодёжного центра и Пыталовский филиал Островского МК.
«Студенты колледжа, нарядившись Дедами Морозами, вооружившись мешком с презентами и музыкальной колонкой, прошлись по улицам нашего города, чтобы подарить хорошее настроение его жителям. Встречным прохожим дарились сувениры, ребята сыпали поздравлениями и пожеланиями, чтобы привнести чуточку позитива. Заглянули в гости и к детсадовцам. Горожане с улыбками встречали наш десант Дедов Морозов, а проезжающие мимо машины одобрительно сигналили им. Было очень здорово!» – пишет газета.
Ранее сообщалось, что великолукские школьники стали российскими детскими Дедами Морозами.
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