Десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города

20:22, 26 декабря 2024, ПАИ

Уже несколько лет подряд десант пыталовских Дедов Морозов перед Новым годом поздравляет жителей города. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Такую акцию ежегодно устраивают специалисты Молодёжного центра и Пыталовский филиал Островского МК.

«Студенты колледжа, нарядившись Дедами Морозами, вооружившись мешком с презентами и музыкальной колонкой, прошлись по улицам нашего города, чтобы подарить хорошее настроение его жителям. Встречным прохожим дарились сувениры, ребята сыпали поздравлениями и пожеланиями, чтобы привнести чуточку позитива. Заглянули в гости и к детсадовцам. Горожане с улыбками встречали наш десант Дедов Морозов, а проезжающие мимо машины одобрительно сигналили им. Было очень здорово!» – пишет газета.

Ранее сообщалось, что великолукские школьники стали российскими детскими Дедами Морозами.