Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города

Уже несколько лет подряд десант пыталовских Дедов Морозов перед Новым годом поздравляет жителей города. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Такую акцию ежегодно устраивают специалисты Молодёжного центра и Пыталовский филиал Островского МК.

«Студенты колледжа, нарядившись Дедами Морозами, вооружившись мешком с презентами и музыкальной колонкой, прошлись по улицам нашего города, чтобы подарить хорошее настроение его жителям. Встречным прохожим дарились сувениры, ребята сыпали поздравлениями и пожеланиями, чтобы привнести чуточку позитива. Заглянули в гости и к детсадовцам. Горожане с улыбками встречали наш десант Дедов Морозов, а проезжающие мимо машины одобрительно сигналили им. Было очень здорово!» – пишет газета.

Ранее сообщалось, что великолукские школьники стали российскими детскими Дедами Морозами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

Горящее сердце Куньи: новый арт-объект засветился в центральном парке
26 декабря 2024

Ведомственные награды Минобрнауки России и ПсковГУ вручили преподавателям и сотрудникам вуза
26 декабря 2024

Десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города
26 декабря 2024

В Пскове прошла акция «В Новый год – без долгов!»
26 декабря 2024

Выполненные по историческим аналогам кованые ворота башни Святых ворот установили в Псково-Печерском монастыре
26 декабря 2024

«Подберём удобное время»: врачи призывают псковичей пройти диспансеризацию
26 декабря 2024

В Ледовом дворце Пскова проходит губернаторская ёлка
26 декабря 2024

Михаил Ведерников подвёл основные итоги Года семьи в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...