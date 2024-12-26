В Порхове мужчина подозревается в убийстве знакомого
На месте пожара в частном доме на улице Бельский тракт в Порхове обнаружено тело мужчины со следами воздействия высоких температур и повреждениями в области головы и туловища. По данному факту СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщили в комитете.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего местного жителя.
По версии следствия, вечером 25 декабря подозреваемый со своей знакомой находились в частном доме в гостях у местного жителя. Между участниками произошёл конфликт. В ходе ссоры гость нанёс хозяину дома множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего поджёг дом с находящимся внутри потерпевшим. Пострадавший скончался на месте происшествия.
В рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных мероприятий, цель которых – собрать и зафиксировать улики. Специалисты произвели осмотр места преступления, опросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что до двух лет лишения свободы грозит жительнице Пыталовского округа за нападение с бутылкой на своего знакомого.
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