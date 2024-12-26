В Порхове мужчина подозревается в убийстве знакомого

21:11, 26 декабря 2024, ПАИ

На месте пожара в частном доме на улице Бельский тракт в Порхове обнаружено тело мужчины со следами воздействия высоких температур и повреждениями в области головы и туловища. По данному факту СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом ПАИ сообщили в комитете.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 25 декабря подозреваемый со своей знакомой находились в частном доме в гостях у местного жителя. Между участниками произошёл конфликт. В ходе ссоры гость нанёс хозяину дома множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего поджёг дом с находящимся внутри потерпевшим. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных мероприятий, цель которых – собрать и зафиксировать улики. Специалисты произвели осмотр места преступления, опросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что до двух лет лишения свободы грозит жительнице Пыталовского округа за нападение с бутылкой на своего знакомого.