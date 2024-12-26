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Общество

Горящее сердце Куньи: новый арт-объект засветился в центральном парке

В центральном парке посёлка Кунья сегодня включили художественную подсветку нового арт-объекта – сердца. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Инсталляция – подарок благотворителя. Отметим, сам арт-объект был установлен во второй декаде декабря.

Кроме того, на свои места вернули после ремонта часть световых консолей с гербами Куньинского района. Завтра работы по их монтажу будут продолжены.

Ранее сообщалось, что Псковский район украсили к Новому году.

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