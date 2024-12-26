Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли на патрулирование улиц Себежа
Автоинспекторы МО МВД России «Себежский» совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили водителей и пешеходов с наступающим Новым годом. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Организовать акцию также помог общественный совет при МО МВД России «Себежский». Участников дорожно-транспортного движения призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В завершение все участники акции получили сладкие подарки.
«Берегите себя и других, следуя правилам – это ваш вклад в безопасность на дороге в праздничные дни!» – напомнили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города.
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