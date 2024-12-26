Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли на патрулирование улиц Себежа

22:38, 26 декабря 2024, ПАИ

Автоинспекторы МО МВД России «Себежский» совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили водителей и пешеходов с наступающим Новым годом. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Организовать акцию также помог общественный совет при МО МВД России «Себежский». Участников дорожно-транспортного движения призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В завершение все участники акции получили сладкие подарки.

«Берегите себя и других, следуя правилам – это ваш вклад в безопасность на дороге в праздничные дни!» – напомнили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города.