Время чудес наступило в Опочецком доме культуры

23:37, 26 декабря 2024, ПАИ

В Опочецком доме культуры прошёл праздничный предновогодний концерт. На мероприятие были приглашены дети участников СВО, из многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Детей и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, а Дед Мороз вручил каждому ребёнку сладкий подарок.

«Ребята окунулись в волшебную новогоднюю сказку «Время чудес, или Миссия выполнима». Талантливые опочецкие артисты подарили детям интересное представление с любимыми сказочными героями, где добро в очередной раз одержало верх над злом. Продолжился праздник весёлым хороводом вокруг пушистой ёлки и зажигательными конкурсами», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города.