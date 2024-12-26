Время чудес наступило в Опочецком доме культуры
В Опочецком доме культуры прошёл праздничный предновогодний концерт. На мероприятие были приглашены дети участников СВО, из многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
Детей и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, а Дед Мороз вручил каждому ребёнку сладкий подарок.
«Ребята окунулись в волшебную новогоднюю сказку «Время чудес, или Миссия выполнима». Талантливые опочецкие артисты подарили детям интересное представление с любимыми сказочными героями, где добро в очередной раз одержало верх над злом. Продолжился праздник весёлым хороводом вокруг пушистой ёлки и зажигательными конкурсами», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что десант пыталовских Дедов Морозов вышел на улицы города.
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