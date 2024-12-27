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Общество

День спасателя отмечают в России

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации, сообщает calend.ru.

27 декабря 1990 года на основании постановления Совета Министров РСФСР был образован российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.

Необходимость создания МЧС в России (сегодня это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей.

Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.

Сейчас в состав системы МЧС входят профессиональные аварийно-спасательные формирования, спасательные воинские формирования, пожарная охрана, авиация, военизированные горноспасательные части, психологические службы.

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