Самолёт из Москвы в Псков вылетел с почти полуторачасовой задержкой

09:44, 27 декабря 2024, ПАИ

Самолёт Москва – Псков вылетел сегодня, 27 декабря, с задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло «Внуково».

Задержка вылета составила почти 1,5 часа. Изначально самолёт должен был улететь в 8 утра.

Ранее сообщалось, что псковский аэропорт весной получит спецоборудование для посадки самолетов в любых метеоусловиях.