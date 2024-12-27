Самолёт из Москвы в Псков вылетел с почти полуторачасовой задержкой
Самолёт Москва – Псков вылетел сегодня, 27 декабря, с задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло «Внуково».
Задержка вылета составила почти 1,5 часа. Изначально самолёт должен был улететь в 8 утра.
Ранее сообщалось, что псковский аэропорт весной получит спецоборудование для посадки самолетов в любых метеоусловиях.
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