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Общество

Самолёт из Москвы в Псков вылетел с почти полуторачасовой задержкой

Самолёт Москва – Псков вылетел сегодня, 27 декабря, с задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло «Внуково».

Скриншот с онлайн-табло «Внуково»

Задержка вылета составила почти 1,5 часа. Изначально самолёт должен был улететь в 8 утра.

Ранее сообщалось, что псковский аэропорт весной получит спецоборудование для посадки самолетов в любых метеоусловиях.

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Самолёт из Москвы в Псков вылетел с почти полуторачасовой задержкой
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