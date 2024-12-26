Автор памятника «Музейщикам Пушкиногорья» подарил «Михайловскому» бронзовый бюст Семёна Гейченко

10:24, 27 декабря 2024, ПАИ

Бронзовый бюст первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» музейщика С. С. Гейченко получил в дар Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ в информационной службе учреждения, настольный скульптурный портрет хранителя создал и подарил музею российский художник и скульптор Юрий Злотя.

Творчество этого мастера известно жителям и гостям Псковской области прежде всего по его монументальной работе – памятнику «Музейщикам Пушкиногорья», который в мае прошлого года установили перед научно-культурным центром Пушкинского заповедника. На постаменте – две фигуры: мужчина и женщина, высаживающие молодое деревце; при этом в мужском образе несложно угадать черты Гейченко – хранителя псковских пушкинских мест.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» выразили большую признательность скульптору Юрию Злоте за подарок и за верность музейной теме. «Сохраняем надежду на наше сотрудничество и в будущем», – говорится в сообщении Пушкинского заповедника.