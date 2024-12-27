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Александр Котов поздравил псковских спасателей с праздником

Сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с Днём спасателя поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Александр Котов поздравил псковских спасателей с праздником. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Вы выбрали для себя героическую профессию, и это не фигура речи, а объективная характеристика – работа спасателя требует убеждённой готовности к риску собственной жизнью в чрезвычайных ситуациях», – отметил Александр Котов.

Тем не менее спасение людей – это не только о мужестве и отваге. Деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций включает огромный комплекс системных мер: профилактику, контроль, координацию, техническое оснащение, правовое регулирование, подчеркнул спикер.

«Псковские спасатели проводят эффективную работу по всем этим направлениям – её результаты измеряются сохранёнными человеческими жизнями. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов в благородном деле спасения людей и служения Отечеству!» – заключил Александр Котов.

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