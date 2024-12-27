Дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 28 декабря

12:25, 27 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 28 декабря. Местами будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее ПАИ выяснило статистику новогодней погоды в Пскове с 2013 года. Подробнее читайте здесь.