Образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» презентовали в Пскове
Презентация кластера «Искусство и креативная индустрия» федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Образование» проходит на площадке Псковского политехнического колледжа сегодня, 27 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой показали ремесленную мастерскую, кабинет информационных технологий в дизайне, место для проектирования креативных пространств и другие площадки.
Отметим, что Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения России, среди профессиональных образовательных организаций по созданию образовательных кластеров в 2024 году.
Добавим, что федеральный центр на реализацию кластера выделил порядка 70 млн рублей для косметического ремонта в учреждении, а также для закупки оборудования.
Задачей кластера является подготовка квалифицированных кадров, востребованных реальным сектором экономики региона в различных отраслях, прежде всего в направлении реставрация, декоративно-прикладном искусстве, обработке и реставрации древесины, декоративно-прикладных работах.
Более 260 льготных микрозаймов выдал центр «Мой бизнес» Псковской области в этом году