Образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» презентовали в Пскове

13:21, 27 декабря 2024, ПАИ

Презентация кластера «Искусство и креативная индустрия» федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Образование» проходит на площадке Псковского политехнического колледжа сегодня, 27 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой показали ремесленную мастерскую, кабинет информационных технологий в дизайне, место для проектирования креативных пространств и другие площадки.

Отметим, что Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения России, среди профессиональных образовательных организаций по созданию образовательных кластеров в 2024 году.

Добавим, что федеральный центр на реализацию кластера выделил порядка 70 млн рублей для косметического ремонта в учреждении, а также для закупки оборудования.

Задачей кластера является подготовка квалифицированных кадров, востребованных реальным сектором экономики региона в различных отраслях, прежде всего в направлении реставрация, декоративно-прикладном искусстве, обработке и реставрации древесины, декоративно-прикладных работах.