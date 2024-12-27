Глава Пскова поздравил спасателей с праздником

16:41, 27 декабря 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов регионального ГУ МЧС России с Днём спасателя, который отмечают сегодня, 27 декабря.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые первыми приходят на помощь в случае беды. Это наши спасатели и работники служб чрезвычайных ситуаций – специалисты высочайшего класса, посвятившие свою жизнь спасению других», – отметил глава города в своём Telegram-канале.

На их счету сотни спасательных операций, тысячи спасённых жизней и предотвращённых катастроф, подчеркнул Борис Елкин. «Вы – настоящие герои и заслуживаете самых искренних слов благодарности. Спасибо за вашу работу, за то, что вы – наша опора в сложных обстоятельствах. Желаю вам как можно больше спокойных трудовых будней. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что вы вернётесь домой! С праздником!» – заключил глава Пскова.